بدء "اللقاء التاريخي" بين الكوريتين

وكالات

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون صباح اليوم الجمعة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، عبر الحدود بين البلدين، استعدادا لاجتماع تاريخي بينهما، حسبما أفادت وكالة (د ب أ) الفرنسية.

وذكرت أن الزعيم الكوري الشمالي صافح الرئيس الكوري الجنوبي، واستعرض الزعيمان حرس الشرف الذي ارتدى زيا كوريا تقليديا على أنغام الموسيقى الكورية.

وانطلقت أعمال القمة التاريخية بين الكوريتين في منطقة بانمونغوم المنزوعة السلاح، والمعروفة باسم "قرية السلام" وسط ترقب عالمي لما سيسفر عنه اللقاء.

وقال رئيس كوريا الجنوبية لنظيره الشمالي: "أنا سعيد بلقائك"، حسب وكالة فرانس برس، ومن المتوقع أن يناقش مون وكيم نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين كما سيغرسان شجرة تذكارية في قرية بانمونجوم الحدودية في إطار أول قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عشر سنوات.

ومن المتوقع أن تصدر الكوريتان بيانا مشتركا في ساعة متأخرة يوم الجمعة وقد يطلق عليه اسم إعلان بانمونجوم قد يتطرق إلى نزع السلاح النووي والسلام وتحسن العلاقات، بحسب مسؤولين في كوريا الجنوبية.