إسقاط اتهامات طيارين كنديين بتعاطي الخمور قبل إقلاع طائرة تجارية

لندن - (أ ش أ):

قرر فريق ادعاء بريطاني أمس الخميس، إسقاط الاتهامات الموجهة إلى اثنين من الطيارين الكنديين بتعاطي الخمور قبيل قيادة طائرتهما التجارية التي كانت في طريقها إلى كندا في شهر يوليو 2016.

وذكرت شبكة (أيه بي سي نيوز) أن السلطات البريطانية ألقت القبض على الطيارين، عمران سيد (39 عاما)، وجان فرانسوا (41 عاما) قبيل صعودهما إلى الطائرة التابعة لشركة "آير ترانسات" التجارية، والتي كانت في طريقها إلى كندا وهما تحت تأثير الخمر.

وأضافت الشبكة أن إسقاط الاتهامات الموجهة إلى هذين الطيارين يرجع إلى إتلاف عينات الدم الخاصة بهما بطريق الخطأ داخل أحد السجون الإسكتلندية.

وكانت سلطات مطار جلاسجو قد أجلت ركاب الطائرة وعددهم 250 شخصا لقضاء الليل بأحد الفنادق واستقدمت طيارين آخرين للإقلاع بها صباح اليوم التالي.