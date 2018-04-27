استقالة رئيس وكالة الفضاء اليونانية بعد شهر من تعيينه

أثينا - (أ ش أ):

قدم رئيس وكالة الفضاء اليونانية ستاماتيوس كريمجيس استقالته، بعد شهر واحد من تعيينه في هذا المنصب.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أمس الخميس، أن المعارضة اليونانية وجهت انتقادات حادة إلى حكومة اليسار بسبب استقالة كريمجيس والتي أرجعتها إلى التدخل السياسي في شئون الوكالة الفضائية التي أنشئت مؤخرا فضلا عن انعدام الشفافية.

واتهم كريمجيس - في بيان أصدره بهذا الصدد – بعض المسئولين في الحكومة بمحاولة استغلال والسيطرة على وكالة الفضاء، علاوة على انعدام الشفافية في مشروع مقترح للأقمار الصناعية تحت إشراف الوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن كريمجيس يعتبر واحدا من علماء الفيزياء ذوي السمعة الطيبة، حيث شارك في عدد من المشروعات الهامة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية.