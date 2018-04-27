دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية من والدي طالب أمريكي توفي بعد احتجازه في بيونج يانج

واشنطن - (د ب أ):

رفع والدا الطالب الأمريكي أوتو رامبير، الذي توفي العام الماضي بعد احتجازه في كوريا الشمالية، دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية يوم الخميس.

ويزعم فريد وسيندي رامبير في الدعوى المرفوعة في واشنطن أن حكومة كوريا الشمالية عذبت وقتلت ابينهما، ويجب أن تخضع للمساءلة.

واحتجزت السلطات الكورية الشمالية الطالب الأمريكي في كانون يناير 2016 بزعم سرقة ملصق دعائي. وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاما ، ولكن تم إعادته إلى الولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي ، وتم الإعلان عن وفاته في غضون أيام.

ويقول الوالدان في دعواهما إن ابنهما تعرض "لمعاملة وحشية" ، ووصفا موته بأنه "قتل خارج نطاق القضاء".

كما اتهما كوريا الشمالية بتعذيب ابنيهما واحتجازه رهينة، وإجباره على الاعتراف بارتكاب عمل تخريبي وإبقائه في الحجز لمدة عام ونصف دون السماح له بالتواصل مع أسرته.

وتأتي الدعوى في وقت من المقرر أن تبدأ فيه قمة تاريخية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بانمونجوم على الحدود بين البلدين.

كما يخطط كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة منفصلة في مايو أو يونيو.