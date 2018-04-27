رئيس كوريا الجنوبية يغادر للقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية

سول - (د ب أ):

غادر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة القصر الرئاسي لاجتماعه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في الجانب الجنوبي من بانمونجوم، القرية الحدودية المشتركة بين الكوريتين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مون وهو يسافر في موكب من سول إلى بانمونجوم "قرية الهدنة" على الحدود، التي ستشهد القمة الثالثة بين الكوريتين.