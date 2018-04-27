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رئيس كوريا الجنوبية يغادر للقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية

02:05 ص الجمعة 27 أبريل 2018
رئيس كوريا الجنوبية يغادر للقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

غادر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة القصر الرئاسي لاجتماعه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في الجانب الجنوبي من بانمونجوم، القرية الحدودية المشتركة بين الكوريتين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مون وهو يسافر في موكب من سول إلى بانمونجوم "قرية الهدنة" على الحدود، التي ستشهد القمة الثالثة بين الكوريتين.

كوريا الجنوبية سول كوريا الشمالية كيم جونج أون مون جاي إن
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