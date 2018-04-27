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سكاي نيوز: عقوبات أمريكية جديدة على إيران

12:16 ص الجمعة 27 أبريل 2018
سكاي نيوز: عقوبات أمريكية جديدة على إيران

مجلس النواب الأمريكي

(مصراوي)

قالت قناة سكاي نيوز الإخبارية الخميس، إن مجلس النواب الأمريكي وافق على قانون يحاسب على إيران بسبب ما وصف بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان واحتجاز "مواطنين أمريكيين".

وطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مع إيران، واصفًا إياه بأنه اتفاق سيئ ولا يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

كما طالب باستمرار العقوبات التي تم رفع جزء كبير منها في أعقاب الاتفاق النووي خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ومن جانبه قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف الأربعاء في حوار لوكالة أسوشيتد برس إن بلاده سوف تنسحب من الاتفاق النووي لو أعلنت إدارة ترامب انسحابها منها.

إيران مجلس النواب الأمريكي حقوق الإنسان عقوبات أمريكية
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