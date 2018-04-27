أهم التصريحات في 24 ساعة: الجيش الليبي لم يُخترق

إعداد – محمد الصباغ:

عاد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى بنغازي بعد رحلة علاج استمرت لأسبوعين وفي أول تصريح له قال إن الجيش الليبي لم يهتز ولو يُخترق خلال فترة غيابه، وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش بالقول إنه ربما جيمس بوند هو من قتله، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن كثير من الدول دعمت الإرهاب دفاعا عن مصالحها.