سول: كيم جونج أون سيعبر خط ترسيم الحدود العسكرية للقاء "مون"

سول (د ب أ)

سوف يصبح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، غدًا الجمعة، أول رئيس كوري شمالي يعبر خط ترسيم الحدود العسكرية، الذي يفصل بين الكوريتين منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953.

وقال رئيس هيئة موظفي المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي ليم جونج سوك اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي بشأن القمة المتوقعة، إن كيم سوف يعبر الخط سيرا على الأقدام في الساعة 0930 صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش)، للقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وسيحضر الوفد الكوري الشمالي، الذي يضم كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي حضرت حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بيونج تشانج، في حفل استقبال رسمي الساعة 0940 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال ليم إن المحادثات الأولى في القمة التاريخية بين الكوريتين التي سوف تعقد في "بيس هاوس" وستبدأ الساعة 1030 صباحًا بعد أن يوقع كيم في دفتر الزوار وتُلتقط له صور تذكارية.

وأضاف أنه في وقت لاحق من اليوم، سيزرع الزعيمان شجرة صنوبر تعود إلى عام 1953 عندما تم التوقيع على اتفاقية الهدنة الكورية، وذلك قبل توقيع اتفاقية وإعلانها.

وفي الساعة السادسة والنصف مساءً سيحضر كيم ومون مأدبة عشاء بمناسبة استقبال الزعيم الكوري الشمالي ،على أن يتبعها مراسم وداع.

والمباحثات وهي ثالث قمة بين الكوريتين بعد اجتماعين في عامي 2000 و2007 ستحدد شكل الاجتماع بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقع أن يتم في أواخر مايو أو أوائل يونيو

وتصاعدت التوترات في المنطقة خلال العام الماضي بعدما أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية وأجرت اختبارا نوويا، كما تبادل كيم وترامب سلسة من التهديدات والإهانات.

ولكن في بداية هذا العام، بدأ كيم برنامجا غير متوقع من التواصل الدبلوماسي، شمل حضور تمثيل كوريا الشمالية في دورة الأولمبياد الشتوية في كوريا الجنوبية.

وقالت كوريا الجنوبية إن قمة الجمعة سوف تتعامل مع " قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية وإحراز تقدم على صعيد العلاقات بين الكوريتين".

ولكن قضية نزع السلاح النووي سوف تكون شائكة, وقال ليم "عندما يتعلق الأمر بنزع السلاح النووي، من الصعب جدا معرفة المستوى الذي يمكن التوصل لاتفاق بشأنه".

كان كيم قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيوقف التجارب النووية والصاروخية بشكل فوري وسيغلق منشأة للتجارب النووية. لكنه لم يتفوه بأي شىء عن التخلص عن الترسانة النووية القائمة التي وصفها بأنها "سيف عزيز قوي".

ويعتمد رفع العقوبات الدولية عليه على التخلي عن أسلحته النووية.

وفي بروكسل، قال ينس ستولتنبيرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الخميس إن القمة هي "خطوة مهمة أولى نحو حل سلمي عبر التفاوض للأزمة في شبه الجزيرة الكورية".

غير أنه عبر عن قلقه قائلا: " إلى أن نرى تغييرات ملموسة في أفعال كوريا الشمالية، يجب أن نستمر في الضغط على كوريا الشمالية، ونستمر بنظام العقوبات".

وفيما يتعلق باجتماع محتمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال ترامب اليوم الخميس إنه "قد يكون نزهة سريعة بكل احترام".

وقال لشبكة فوكس الإخبارية: "قد يكون كذلك، ربما، فالاجتماع لم يحدث أصلا. من يعرف؟ لكن أستطيع أن أقول لك الآن، إنهم يريدون الاجتماع".