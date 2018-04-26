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ماتيس: تعزيزات فرنسية تصل إلى سوريا لتنشيط الحرب على داعش

11:10 م الخميس 26 أبريل 2018
ماتيس: تعزيزات فرنسية تصل إلى سوريا لتنشيط الحرب على داعش

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس

واشنطن (د ب أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الخميس، إن قوات من العمليات الخاصة الفرنسية وصلت إلى سوريا، للمساهمة في تعزيز الجهود بقيادة الولايات المتحدة لاستكمال مهمة الإطاحة بتنظيم "داعش" من البلاد.

وقال ماتيس - خلال ادلائه بشهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي- إن التعزيزات الفرنسية وصلت خلال الأسبوعين الماضيين، وأبلغ اللجنة أن ذلك جزء من "جهود إعادة تنشيط" وتشمل أيضا زيادة العمليات في الجانب العراقي من الحدود.

وأوضح ماتيس أن الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا على الرغم من التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يود أن يرى انسحابا للقوات الأمريكية"في وقت قريب للغاية" قبل أن يتراجع عن تصريحه يوم الثلاثاء.

وقال: ستشهدون عمليات متزايدة على الجانب العراقي من الحدود ... وهذه حرب دائرة حاليا".

وقال إن القتال يضم أكثر من 70 دولة ومنظمة في التحالف وأنه سيمتد.

تأتي تصريحات ماتيس ردا على سؤال من سناتور بشأن خطط الولايات المتحدة في سوريا، وقال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تريد "أن تترك بصمة قوية ودائمة" في البلاد.

وفرنسا جزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وانضمت إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في شن ضربات صاروخية قبل أسبوعين على منشآت مزعومة للأسلحة النووية السورية ردا على هجوم كميائي مزعوم.

سوريا وزير الدفاع الأمريكي تنظيم داعش جيم ماتيس

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