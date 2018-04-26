الأمن الاتحادي الروسي: تصفية 12 مجرمًا و14 من أنصار الإرهابيين

موسكو (د ب أ)

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، تصفية 12 مجرمًا و14 من أنصار الإرهابيين في أقاليم داغستان، وتتارستان، ومقاطعات ستافروبول، وأومسك، وأوليانوفسك، بحسب بيان أصدره جهاز الأمن الاتحادي الروسي، ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال البيان: "جهاز الأمن الاتحادي الروسي أجرى عددا من العمليات الناجحة خلال الفترة 21 — 24 نيسا،أبريل من العام 2018 أسفرت عن وضع حد لأنشطة 12 من أعضاء العصابات الإجرامية و14 من أفراد المنظمات الإرهابية".

وأوضح البيان، أنه تم وضع حد لأنشطة أحد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، والذي كان يخطط للقيام بهجوم إرهابي كبير.

كما أشار البيان إلى أنه تم تحييد 11 إرهابيا، في مدينة ديربينت في جمهورية داغستان كانوا يخططون لمهاجمة أفراد الأجهزة الأمنية.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.