فصائل مسلحة تطلق معركة في حماة والقوات الحكومية ترد بالقصف

دمشق (د ب أ)

أكد قائد عسكري فيما يعرف باسم جيش العزة التابع للجيش السوري الحر، تعرض قرية في محافظة حماة لقصف صاروخي من البوارج الروسية في البحر المتوسط، بعد انتزاع سيطرتها من القوات الحكومية اليوم الخميس.

وأضاف القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "بعد سيطرة فصائل المعارضة ظهر اليوم على قرية الحماميات في ريف حماة الشمالي الغربي ظهر اليوم، وتكبد القوات الحكومية قتلى وجرحى، وتدمير عدد من الاليات العسكرية، قامت القوات الروسية بقصف القرية بصواريخ من البوارج الروسية في البحر المتوسط، وسقطت تلك الصواريخ في محيط القرية ".

وأطلقت فصائل جيش العزة وأنصار التوحيد وجبهة أنصار الدين وجبهة الإنقاذ المقاتلة وحراس الدين المعارضة اليوم الخميس، معركة ضد القوات الحكومية والقوات الموالية لها، بهدف السيطرة على عدة مناطق منها قرية كرناز بريديج والشيخ حديد، الجلمة في الريف الشمالي الغربي للمحافظة.

وأكد القائد العسكري أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية مدينتي كفرزيتا وقلعة المضيق وقرية الجنابرة وبلدة كفر نبودة الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حماة سقط خلاله عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء.