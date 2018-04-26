الأمطار تطفي نار المعارك مؤقتًا جنوب العاصمة السورية

دمشق (د ب أ)

تسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت على العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، في وقف معارك جنوب المدينة لأكثر من ساعين ظهر اليوم، وأبعدت تلك الأحوال الجوية سلاح الجو بشكل كامل عن المشاركة في المعارك.

وأغرقت أمطار غزيرة اليوم بعض شوارع دمشق ، وتسببت في إغلاق عدد من الانفاق في المدينة والإطاحة بمخيمات والحاق أضرارا بمحاصيل الفلاحين جنوب البلاد، بعد ان ارتفع منسوب المياه لأكثر من 60 - 70 سنتيميترا.

وقال حازم ابراهيم، يملك معمل خياطة في حي صلاح الدين شمال دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) :" ظهر اليوم بدأ هطول الامطار الغزيرة، وبعد نصف ساعة بدأت الامطار تنحدر على شكل سيول من جيل قاسيون باتجاه المدينة ، حيث غرقت مئات الاقبية ومنها معمل الخياطة".

وأضاف إبراهيم"حاولنا قدر الإمكان نقل المعدات إلى الطوابق العليا، ولكن هناك الكثير من الأبنية تضررت بشكل كبير".

وفي جنوب سوريا، قال مصدر في محافظة درعا " تسببت الامطار والعواصف التي هطلت اليوم الخميس في قطع عدد من الطرق الرئيسية في المحافظة بسبب الفيضانات، واقتلاع عدد من الخيام في مخيم زيزون في ريف درعا الشرقي، كما تسببت الأمطار في حدوث أضرار كبيرة في المحاصيل والاشجار المثمرة ".

واقتلعت العاصفة المطرية اليوم أيضا عشرات الخيام في مخيم الركبان على الحدود السورية الاردنية وأغرقت عشرات أخرى.