ترامب ينتقد مهاجمة لمرشح منصب سكرتير المحاربين القدامى

واشنطن (د ب أ)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، الديمقراطيين الذين يميلون إلى اليسار، الذين يحاولون عرقلة تعيين نائب الأدميرال روني جاكسون طبيب البيت الأبيض، في منصب سكرتير شؤون المحاربين القدامى، بأنهم "معرقلون".

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "كل ما قدموه اتهامات باطلة.. إنها زائفة، وهم يحاولون تدمير رجل".

وأعلن جاكسون في وقت سابق اليوم الخميس، أنه سيسحب ترشحه لتولي المنصب وسط مزاعم بسوء التصرف.

ونفى جاكسون، الذي أعلن بصفته طبيب بالبيت الأبيض أن ترامب "ملائم للخدمة" في يناير الماضي بعد كشف بدني سنوي، المزاعم التي قالها الحزب الديمقراطي المعارض في مجلس الشيوخ ومفادها أنه وصف أدوية بشكل غير ملائم وأنه أساء التصرف.

وقال جاكسون في بيان: "خلال دخولي في هذه العملية توقعت أسئلة صعبة بشأن كيفية توفير أفضل الرعاية لمحاربينا القدامى، ولكنني لم أتوقع أن أتلقى هجمات لا أساس لها ومجهولة بشأن شخصيتي ونزاهتي".

وأضاف:" المزاعم ضدي كاذبة وملفقة بالكامل. وإذا كان لديهم أي شيء ضدي، ما كان جرى اختياري وترقيتي والاعتماد علي في مثل هذا الدور الحساس والمهم كطبيب لثلاثة رؤساء على مدار اكثر من 12 عاما".

واختار ترامب الشهر الماضي جاكسون ليحل محل سكرتير شؤون المحاربين القدامى دافيد شولكين.