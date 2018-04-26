وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية والأردن وإسرائيل خلال أيام
09:16 م الخميس 26 أبريل 2018
واشنطن - (أ ش أ)
ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية ، اليوم الخميس ، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور كلا من السعودية والأردن وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتعد هذه أولى زيارات وزير الخارجية الأمريكي الجديد توليه مهام عمله فور مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي ، في وقت سابق اليوم ، على تعيينه وزيرا للخارجية.
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