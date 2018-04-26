 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة الأهلي والزمالك امطار الصيف محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية والأردن وإسرائيل خلال أيام

09:16 م الخميس 26 أبريل 2018
وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية والأردن وإسرائيل خلال أيام

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ)

ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية ، اليوم الخميس ، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور كلا من السعودية والأردن وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد هذه أولى زيارات وزير الخارجية الأمريكي الجديد توليه مهام عمله فور مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي ، في وقت سابق اليوم ، على تعيينه وزيرا للخارجية.

هذا المحتوى من

واشنطن مايك بومبيو السعودية الأردن إسرائيل وزارة الخارجية الأمريكية

الخبر التالى:

ترامب ينتقد مهاجمة لمرشح منصب سكرتير المحاربين القدامى
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان