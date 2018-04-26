وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية والأردن وإسرائيل خلال أيام

واشنطن - (أ ش أ)

ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية ، اليوم الخميس ، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور كلا من السعودية والأردن وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد هذه أولى زيارات وزير الخارجية الأمريكي الجديد توليه مهام عمله فور مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي ، في وقت سابق اليوم ، على تعيينه وزيرا للخارجية.