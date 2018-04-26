حفتر: أثق في الشعب الليبي.. وجيشنا التاسع إفريقيًا

(مصراوي)

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن لديه ثقة كبيرة في الشعب الليبي، وأنه كذلك - الشعب - أثبت أنه يثق في الجيش، بحسب "سكاي نيوز".

وقال حفتر، في كلمة له بعد عودته إلى الأراضي الليبية قادمًا من القاهرة: "قطعنا العهد على أنفسنا لنحقق آمال الشعب الليبي بأن تكون ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية".

وتابع حفتر، صنّف المجتمع الدولي قوة الجيش الوطني الليبي في المرتبة التاسعة على مستوى القارة السمراء، ويستطيع الجيش إيصال الليبيين إلى ما يهدفون إليه.

وأضاف المشير حفتر، أن الجيش الليبي لم يهتز ولم يُخترق خلال المحنة الأخيرة.