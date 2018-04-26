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هيئة محلفين أمريكية تدين كوسبي بالاعتداء الجنسي الجسيم

09:02 م الخميس 26 أبريل 2018
هيئة محلفين أمريكية تدين كوسبي بالاعتداء الجنسي الجسيم

بيل كوسبي

نيويورك (د ب أ)

أدانت هيئة محلفين فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الخميس، الممثل الكوميدى بيل كوسبي (80 عامًا) بارتكاب فعل الاعتداء الجنسي الجسيم.

وتوصلت هيئة المحلفين، في مدينة نوريستاون ببنسلفانيا، للحكم في ثان جلسة لمحاكمة نجم برنامج "كوسبي شو"، بناء على اتهامات بتخدير أندريا كونستاند والاعتداء عليها جنسيا في عام 2004.

وكانت المحكمة الأولى بشأن نفس التهم قد انتهت العام الماضي استنادا إلى خطأ في الاجراءات.

نيويورك أمريكا اعتداء جنسي بيل كوسبي مدينة نوريستاون رنامج كوسبي شو

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