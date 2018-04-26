هيئة محلفين أمريكية تدين كوسبي بالاعتداء الجنسي الجسيم

نيويورك (د ب أ)

أدانت هيئة محلفين فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الخميس، الممثل الكوميدى بيل كوسبي (80 عامًا) بارتكاب فعل الاعتداء الجنسي الجسيم.

وتوصلت هيئة المحلفين، في مدينة نوريستاون ببنسلفانيا، للحكم في ثان جلسة لمحاكمة نجم برنامج "كوسبي شو"، بناء على اتهامات بتخدير أندريا كونستاند والاعتداء عليها جنسيا في عام 2004.

وكانت المحكمة الأولى بشأن نفس التهم قد انتهت العام الماضي استنادا إلى خطأ في الاجراءات.