21 حالة بتر جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة في غزة

غزة - (أ ش أ)

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وجود 21 حالة بتر للأطراف جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، اليوم الخميس أنه من بين حالات البتر، 4 حالات بتر في الأطراف العلوية شملت حالة واحدة في كف اليد، و3 في الأصابع، إضافة إلى 17 حالة بتر في الأطراف السفلية".

يذكر أن مسيرات العودة السلمية التي انطلقت على حدود غزة في 30 مارس الماضي، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة الآلاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.