روسيا تُطالب أمريكا برد ممتلكاتها الدبلوماسية

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس ، أن موسكو تُصر على عودة المنشآت والممتلكات الروسية الدبلوماسية الستة التى صادرتها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن زاخاروفا قولها "نحن مُصرون على عودة المنشآت الدبلوماسية الروسية الستة التى قامت الولايات المتحدة بالاستيلاء عليها".

وأضافت أن ممثلي روسيا في الهيئات الدبلوماسية الروسية بالأراضي الأمريكية لا يُسمح لهم بالتحقق من عمل أنظمة تلك الخدمات ، إذ أوصى مسؤلو الولايات المتحدة عدة مرات على ضرورة بيع روسيا لهذه المنشآت.

وشددت على أن روسيا تتوقع من المجتمع الدولي أن يُولي اهتماما لهذه المسألة التي وصفتها زاخاروفا بالسرقة.

يُذكر أنه ، في أواخر عام 2016 ، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات أخرى ضد أجهزة المخابرات الروسية ، إلى جانب اتهامها عددا من الأفراد بالتدخل في نتائج الانتخابات الأمريكية التي أُجريت في ذلك العام.