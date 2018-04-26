الجيش الليبي يعلن عودة حفتر إلى بنغازي

(مصراوي)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وصول المشير خليفة حفتر إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، قادمًا من مطار القاهرة.

وذكر المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان اليوم الخميس، أنه كان في استقبال المشير على أرض مطار بنينا، وفدًا رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا بالإضافة إلى أعيان ومشائخ القبائل الليبية.

وشهدت مدينة بنغازي وباقي مدن ليبيا - بحسب البيان - احتفالًا برجوع خليفة حفتر إلى أرض الوطن.