بغداد: الحكومة لم تصدر قرارًا بعودة "البيشمركة" إلى كركوك

بغداد - (أ ش أ)

أكد قائد فرض القانون في جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي، اليوم الخميس، عدم إصدار الحكومة الاتحادية قرارًا بعودة قوات البيشمركة إلى المحافظة.

وقال السعدي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "لم يصدر من بغداد أي قرار بعودة قوات البيشمركة إلى كركوك ولا توجد أي اجتماعات بشأن عودة هذه القوات الكردية إلى كركوك".

وأشار السعدي إلى أن قوات البيشمركة هي ضمن المنظومة الأمنية الاتحادية والتي يرأسها القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ولا يوجد أي تواجد لها في كركوك أو الأقضية والنواحي وهي متواجدة في السيلمانية وأربيل.