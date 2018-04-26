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بغداد: الحكومة لم تصدر قرارًا بعودة "البيشمركة" إلى كركوك

07:33 م الخميس 26 أبريل 2018
بغداد: الحكومة لم تصدر قرارًا بعودة "البيشمركة" إلى كركوك

اللواء الركن معن السعدي

بغداد - (أ ش أ)

أكد قائد فرض القانون في جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي، اليوم الخميس، عدم إصدار الحكومة الاتحادية قرارًا بعودة قوات البيشمركة إلى المحافظة.

وقال السعدي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "لم يصدر من بغداد أي قرار بعودة قوات البيشمركة إلى كركوك ولا توجد أي اجتماعات بشأن عودة هذه القوات الكردية إلى كركوك".

وأشار السعدي إلى أن قوات البيشمركة هي ضمن المنظومة الأمنية الاتحادية والتي يرأسها القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ولا يوجد أي تواجد لها في كركوك أو الأقضية والنواحي وهي متواجدة في السيلمانية وأربيل.

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كركوك مكافحة الإرهاب معن السعدي الحكومة الاتحادية

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