وزير الدفاع الأمريكي: لم نتخذ قرارا بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي

واشنطن - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا حول الانسحاب من الاتفاق النووي أو عدمه.

واعتبر ماتيس - خلال جلسة استماع في الكونجرس - أن تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل "أمر ممكن"، مشددا على ضرورة التركيز على استقرار الشرق الأوسط، وخطر إيران في حال غاب نظام مراقبة سلاحها النووي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.

وحول ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، أشار ماتيس إلى ضرورة الحفاظ على ترسانة عسكرية قوية تواكب التحديات التي تواجهها البلاد.

وفي السياق، لفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن وزارته سيكون لديها أولويات واضحة في الميزانية الجديدة، أهمها تطوير القدرات العسكرية الأمريكية .