رسميًا.. مايك بومبيو وزيرًا للخارجية الأمريكية

(مصراوي)

صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، على تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية، بحسب "سكاي نيوز".

وكان مجلس الشيوخ بدأ جلسة مُوسعة منذ قليل للتصديق على قرار تعيين مايك بومبيو - الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) - وزيرًا للخارجية.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، حصل بومبيو الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتولى وزارة الخارجية في إدارته، بفارق ضئيل على موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بعدما غيّر السيناتور الجمهوري راند بول موقفه في اللحظة الأخيرة.

وكان راند لفترة طويلة معارضًا لتعيين بومبيو، بسبب مواقفه حيال الحرب في بغداد وبرامج المراقبة والتنصت الأمريكية، ثم أعلن تغيير موقفه بعدما تلقى ضمانات من الوزير المعين، ما أعطى بومبيو غالبية ضئيلة ليحل محل ريكس تيلرسون وزير الخارجية السابق والذي أقاله ترامب.