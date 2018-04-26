ماكرون يطالب بمنهجية لتجفيف منابع الإرهاب حول العالم.. والإمارات تعلق

(مصراوي)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن محاربة الإرهاب مسئولية أساسية لبلاده وأنه يجب الذهاب إلى آخر رمق في سبيل مواجهة التهديدات الإرهابية.

وتطرق أيضًا خلال جلسة ضمن مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب، إلى وجوب العمل على منهجية من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وأضاف أيضًا في كلمته التي نقلتها قناة سكاي نيوز عربية: "ركزنا على محاربة داعش والقاعدة باعتبارهما ركنين أساسيين للإرهاب.. حوارنا مع دول أخرى بشأن مكافحة الإرهاب يتحسن إلى حد ما خصوصا مع الولايات المتحدة وبريطانيا".

وقال أيضًا "يجب أن نهزم الإرهاب ميدانيا وفي الفضاء الإلكتروني".

وكان الرد الرسمي الإماراتي سريعًا على تصريحات ماكرون، وقال وزير الدولة للشئون الخارجية أنور قرقاش عبر حسابه بموقع تويتر إنه تابع كلمة ماكرون، وأكد أن مكافحة التطرف والإرهاب من أعمدة السياسة الخارجية للإمارات.