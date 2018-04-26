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إصابات في انفجار لمصفاة نفط بولاية أمريكية

07:10 م الخميس 26 أبريل 2018
إصابات في انفجار لمصفاة نفط بولاية أمريكية

(مصراوي)

أصيب 20 شخصًا على الأقل في انفجار بمصفاة للنفط في مدينة سوبريور بولاية ويسكونسن في وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

ونقلت قناة الحرة عن مدير قسم الإطفاء في المدينة قوله إن الانفجار وقع في مصفاة تابعة لشركة هسكي إنيرجي عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

تم إغلاق الطريق المؤدية لموقع الحادث، كما تم إخلاء المكان من الموظفين بحسب وكالة رويترز.
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انفجار النفط مدينة سوبريور ولاية ويسكونسن أمريكا شركة هسكي إنيرجي

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