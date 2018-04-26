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سكاي نيوز: حفتر يصل إلى بنغازي الليبية

06:48 م الخميس 26 أبريل 2018
سكاي نيوز: حفتر يصل إلى بنغازي الليبية

(مصراوي)

قالت قناة سكاي نيوز الإخباري في خبر عاجل إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وصل إلى مدينة بنغازي الليبية، بعد فترة من الغياب عن الساحة وسط تردد أنباء عن قضاء فترة علاج في فرنسا.

وكانت طائرة تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي تحركت في وقت سابق اليوم الخميس من مطار القاهرة إلى مطار بنينا بنغازي الدولي.

وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الطائرة تقل المشير خليفة حفتر ومرافقيه، وغادرت المطار في تمام الساعة الخامسة وأربعة دقائق.

وكان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، ذكر أن حفتر سيعود إلى مدينة بنغازي، اليوم، مشيرًا إلى أن حالته الصحية ممتازة، مضيفًا أن حفتر سيصل إلى أرض الوطن، مساء اليوم، عائدًا من جولته التي دامت فترة، عقد خلالها لقاءات دولية وقام ببعض الفحوصات الطبية في فرنسا.

بنغازي خليفة حفتر ليبيا فرنسا الجيش الليبي

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