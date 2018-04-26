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روسيا تتوقع تقريراً محايداً من مفتشي "حظر الأسلحة الكيميائية" في دوما

06:34 م الخميس 26 أبريل 2018
روسيا تتوقع تقريراً محايداً من مفتشي "حظر الأسلحة الكيميائية" في دوما

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

موسكو - (أ ش أ)

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن روسيا تتوقع من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم تقرير محايد بخصوص الهجوم الكيماوي المزعوم في مدينة دوما السورية يوم 7 أبريل الجاري، على حد وصفها.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن زاخاروفا قولها: "تواصل مجموعة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذين وصلوا إلى مدينة دوما يوم 21 أبريل الجاري، عملهم هناك، حيث قاموا بزيارة موقع الهجوم الكيماوي المزعوم مرتين، وتقدم روسيا من جانبها أقصى قدر من المساعدة لضمان الأمن في المنطقة في المقام الأول".

وأضافت زاخاروفا أن روسيا تتوقع إجراء تحقيق محايد حول ظروف الحادث، وتقديم تقرير مبكر من جانب مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكان عدد من المنظمات غير الحكومية، بينها الدفاع المدني السوري أو ما يُعرف بـ"الخوذ البيضاء"، قد تحدثت في وقت سابق عن استخدم أسلحة كيماوية في دوما يوم 7 أبريل الجاري، فيما رفضت وزارة الخارجية الروسية هذه التقارير ووصفتها بأنها مزيفة.

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موسكو روسيا الأسلحة الكيميائية ماريا زاخاروفا مدينة دوما

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