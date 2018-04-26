ترامب يزور بريطانيا يوم 13 يوليو القادم

لندن - (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور لندن يوم 13 يوليو القادم.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بيان له "يزور الرئيس الأمريكي المملكة المتحدة يوم 13 يوليو.. ويعقد محادثات ثنائية مع رئيسة الوزراء خلال الزيارة"، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من تفاصيل الزيارة لاحقا.

وكان من المقرر أن يفتتح الرئيس الأمريكي المبنى الجديد لسفارة بلاده في لندن في شهر فبراير الماضي، ولكنه ألغى الزيارة بحجة أن المبنى مكلف جدا، مغردا عبر تويتر قائلا إنه ليس من المعجبين بقرار نقل السفارة من مكانها.

وهذه هي الزيارة الأولى لترامب منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في شهر نوفمبر 2016 ردا على دعوة تريزا ماي خلال زيارتها للبيت الأبيض في شهر يناير العام الماضي.

ووقع أكثر من 1.8 مليون بريطاني على عريضة تطالب بمنع ترامب من القيام بزيارة دولة للبلاد.