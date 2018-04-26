التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين في عدة محافظات يمنية

صنعاء - (أ ش أ)

نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عمن وصفتهم بـ"مصادر ميدانية" اليوم الخميس، أن قوات الشرعية اليمنية ومقاتلات التحالف العربي قصفت مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي في البيضاء والساحل الغربي وصعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

وأوضحت المصادر -وفقا لقناة (العربية الحدث)- أن التحالف شن قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع المتمردين في مديريتي رازح وغمر الحدوديتين بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرعية قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع الحوثيين في جبل القرحا وفضحه، بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء، كما نفذت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وآليات للمتمردين في محيط معسكر خالد بمديرية موزع غربي تعز بجبهة الساحل الغربي.