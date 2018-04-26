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وزير الدفاع الأمريكي: لا يمكن مواجهة حروب اليوم بسلاح الماضي

06:05 م الخميس 26 أبريل 2018
وزير الدفاع الأمريكي: لا يمكن مواجهة حروب اليوم بسلاح الماضي

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

واشنطن - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ، اليوم الخميس ، أن واشنطن تتطلع إلى تعزيز قدرات قواتها المسلحة لمواجهة تحديات هذا القرن.

وقال ماتيس ـ في كلمة خلال لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع - إن استراتيجية الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي والدفاع الوطني تولي اهتماما للقوات الأمريكية الدفاعية ، وذلك لاستعادة قدراتها على مواجهة المنافسات المختلفة.

وأشار إلى أن ميزانية العام المالي 2019 تسمح للوزارة بتعزيز القوات القتالية لمنع الحرب أو الفوز بها في حال وقوعها ، مشيرا إلى أنه لا يمكن مواجهة حروب اليوم بسلاح الماضي.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة تحديث نظم نقل الأسلحة النووية ، واعتماد البرامج الملائمة في هذا المجال.

هذا المحتوى من

Asha
واشنطن جيمس ماتيس أمريكا ترامب البنتاجون

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