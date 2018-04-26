الشرطة البريطانية: 40 ألف اعتداء بالسكاكين في المملكة خلال 2017

لندن - (أ ش أ)

ارتفعت نسبة جرائم الطعن بالسكاكين في بريطانيا بما يصل إلى الربع العام الماضي، وسط تحذيرات من أن خفض عمليات "التوقيف والتفتيش" يغذي العنف في الشوارع البريطانية .

وتشير احدث الاحصاءات، التي اوردتها صحيفة التليجراف البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، الى ان الشرطة البريطانية سجلت وقوع ما يقرب من 40 الف اعتداء بالسكاكين العام الماضي (2017)، بنسبة شهدت ارتفاعا ب22% مقارنة بالعام الذي سبقه .

ووفقا للصحيفة، ادى تزايد هذه الجرائم -لاسيما في أرجاء العاصمة لندن- خلال الأشهر الأخيرة إلى تزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في السياسة المتعلقة بسلطات التوقيف والتفتيش المثيرة للجدل الممنوحة للشرطة .

وأوضحت الصحيفة أن الانتقادات التي اثيرت حول استخدام هذه السلطات بشكل غير متكافيء ضد الشباب من السود قادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الى ادخال اصلاحات في 2014 في مسعى للتأكد من استخدام تلك السياسة بشكل اكثر تحديدا.

وتعني القواعد الجديدة ان رجال الشرطة تكون لديهم سلطة التوقيف والتفتيش فقط اذا كان لديهم "اسباب معقولة" للاشتباه في ان احدهم يحمل مخدرات او سلاح او ملكية مسروقة او شيء يمكن استخدامه في ارتكاب جريمة.

غير ان العديد من كبار الضباط اعربوا عن قلقهم حيال هذه التعديلات في سلطة التوقيف والتفتيش، وادعى بعضهم انها تثير بداخلهم مخاوف من اتهامهم بالعنصرية.

كان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد حذر من التراخي حيال جرائم الطعن بالسكاكين ودعا مؤخرا الى استخدام سلطة التوقيف والتفتيش بشكل اكبر.