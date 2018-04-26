اغتيال العقول.. كيف يحاول الموساد منع حماس من تطوير أسلحتها؟

كتبت- سارة عرفة وهدى الشيمي:

تكررت الاتهامات الموجهة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيل (الموساد) بالوقوف وراء اغتيال وقتل عدد من العلماء والطلبة النابغين العرب، باعتبار أن هؤلاء يشكلون خطرًا على دولة الاحتلال، وربما كانت لهؤلاء علاقات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي مقابلة مع المراسل العسكري والاستخباراتي رونين برجمان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حول كتابه الجديد "اقتل أولاً: التاريخ السري للاغتيالات المستهدفة في إسرائيل"، قال إن القادة الإسرائيليين اعتقدوا منذ بداية تأسيس دولة الاحتلال أن العمليات السرية والاغتيالات التي تتجاوز حدود العدو كانت أداة مفيدة لتغيير التاريخ أو القيام بشيء ما، إلى واقع دون اللجوء إلى الحرب.

وأضاف أن هؤلاء القادة كان لديهم هذا التصور قبل وقت طويل من أن تكون للمخابرات الإسرائيلية القدرة على تنفيذ هذه العمليات، بحسب المقابلة التي نشرتها تايم أوف إسرائيل.

وأشار إلى أن نجاح وفاعلية أكثر من 2700 عملية اغتيال في تاريخ إسرائيل الحديث القائم منذ 70 عاماً، دفع في بعض الأحيان الساسة الإسرائيليين إلى تجنب القيادة الحقيقية والدبلوماسية.

"حلقة جديدة"

كان أحدث هذه الاتهامات قتل المهندس والمحاضر الفلسطيني فادي البطش فجر السبت الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

كان اغتيال البطش، أحدث حلقة من حلقات الاغتيالات التي تُوجه فيها أصابع الاتهام إلى الموساد. وقتل المهندس الفلسطيني أمام مقر إقامته أثناء عودته من صلاة الفجر.

وكان البطش محاضرًا في جامعة كوالالمبور، وكان متخصصًا في هندسة الطاقة والطاقة البديلة، وخبيرًا في الطائرات بدون طيار في الآونة الأخيرة، ورغم أنه كان يعيش في ماليزيا في السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنه كان يتردد على قطاع غزة المحاصر باستمرار.

ونشرت الشرطة الماليزية، الأربعاء، معلومات جديدة عن المشتبه بهما في اغتيال البطش، 35 عامًا، الذي اتهمت حركة حماس الموساد الإسرائيلي بقتله.

وحسب الشرطة الماليزية، فإن رجلين كانا على ظهر دراجة بخارية أطلقا عليه نحو 14 رصاصة، وقال محمد فوزي هارون، المفتش العام للشرطة الماليزية، إنه تم العثور على الدراجة النارية التي استخدمها المشتبه بهما في بحيرة تبعد عن موقع الحادث نحو 9 دقائق.

وادعت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية أن حركة حماس جندت البطش، في إحدى زياراته للقطاع، للمساعدة على تصنيع هذه الطائرات، وللمساعدة في عملية تطوير الصواريخ التي تنتجها الحركة الإسلامية.

وتقول يديعوت احرونوت إن حركة حماس لجأت إلى مجال الطائرات بدون طيار، بعد محاولات إسرائيل المتكررة التصدي لأي جهود تقوم بها من أجل تطوير قواتها العسكرية ومنظومتها الدفاعية، مُشيرة إلى أن اغتيال البطش لا يختلف كثيرًا عن تصدي قوات الاحتلال للأعمال التي يقوم بها الناشطون الفلسطينيون، أو تدميرها للأنفاق.

"النابغة الفلسطينية"

وقبل مقتل البطش بنحو 3 أسابيع، عثرت الشرطة الفلسطينية على "النابغة" الفلسطينية إيمان حسام الزرة، مُعلقة من رقبتها في شقتها بمدينة البيرة، في 25 مارس الماضي، وباشرت السلطات الفلسطينية التحقيقات، فيما نفت عائلتها أن ابنتها أقدمت على الانتحار.

واتهمت العائلة قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال إيمان، 27 عامًا، لا سيما أنها كانت "نابغة" في الكيمياء، تلقت شهادة الهندسة الكيماوية من جامعة النجاح الوطنية. وقال والد إيمان إن ضابطاً في جيش الاحتلال ابتزها قبيل اغتيالها بفترة وجيزة، وطلب منها وقف الأبحاث التي تعمل عليها.

"اغتيالات لبنانية"

في مساء يوم 27 فبراير الماضي، اكتشفت مايا سليم مراد، الطالبة اللبنانية في فرنسا، مقتل شقيقها، طالب الفيزياء النووية والنابغة اللبنانية هشام، فأخبرت عائلتها في بلدة قضاء النبطية، جنوب لبنان، ليكسو الحزن البلدة، التي كانت تتوقع أن يعود إليها الشاب المتفوق بأرفع الشهادات العلمية.

كشفت التحقيقات أن هشام، المتخصص في مجال الفيزياء النووية، قتل في منزله في مدينة جرونوبل الفرنسية، وتضاربت الأنباء عن الطريقة التي قُتل بها، إذ افادت تقارير صحفية بأنه توفي بعد أن تلقى عدة طعنات في جسده داخل شقته، فيما قالت الشرطة الفرنسية إنه وقع من شرفة منزله.

وحسب مُحاضر في جامعة جرونوبل، فإن مايا تقدمت ببلاغ عن فقدان شقيقها، لأنها فقدت أثره ذلك اليوم، فطلبت منها الشرطة الحضور إلى المركز، وأبلغتها بأنه نحو الساعة 11 صباحاً تلقت الشرطة اتصالاً من الجيران في المنطقة تفيد بسقوط جثة في حديقة المنزل حيث يقطن الشاب اللبناني.

وقالت صحف ومواقع لبنانية إن الشبهات حامت حول الموساد الإسرائيلي، واتهم بعض أساتذة هشام في الجامعة الاستخبارات الإسرائيلية باغتياله وإلقائه من شرفة منزله، للقضاء عليه نظرًا إلى تفوقه العلمي في مجال الفيزياء النووية، وخوفًا من أن تلجأ إليه الحركة الإسلامية في تطوير أسلحتها العسكرية.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن شرطة مدينة جرونوبل نشرت تقريرها حول وفاة هشام، مؤكدة أن الجريمة لم تحدث بناءً على دوافع جنائية.

وقع خبر مقتل الشاب اللبناني حسن علي خيرالدين، 23 عامًا، كالكارثة على اللبنانيين، حيث عُثر عليه أسفل الدرج الخلفي لحرم جامعة هاليفاكس، في ولاية هاليفاكس، في كندا، في 25 فبراير الماضي، مُصاباً بطعنتين من سكين حاد، أحدها في خاصرته والأخرى في رقبته استقرت في قلبه.

وحسب صحف ومواقع لبنانية، فإن خيرالدين، من بلدة مجدلون، بالبقاع، كان طالب اقتصاد وباحثًا في موضوع الاقتصاد العالمي، دخل في غيبوبة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وزعمت عدة جهات أن خيرالدين اُغتيل بسبب أطروحة الدكتوراه حول سيطرة اليهود على الاقتصاد العالمي، وأشار بعض معارفه إلى تلقيه تهديدات للتوقف عن إجراء بحثه حول اليهود.

وما أثار الشبهات حول مقتل خيرالدين، وما أكد أن وفاته لم تكن حادثًا عاديًا، هو أن مكان الحادث كان الزاوية الوحيدة في الجامعة التي لا تظهرها كاميرات المراقبة الموجودة في كل مكان بالجامعة، ما تسبب في تأخر حصوله على الإسعافات الأولية، وخسارته كميات كبيرة من الدم قبل نقله إلى المستشفى، الذي بقي فيه 10 أيام حتى توقف قلبه.

"الانتقام من الزواري"

قبل نحو عام ونصف العام، اغتيل العالم والمهندس التونسي محمد الزواري، في مدينة صفاقس التونسية، واتهمت حماس الموساد الإسرائيلي بقتله، لعمله على مشروع تطوير طائرات دون طيار وتصنيعها، كما أنه كان عضوًا في كتائب القسام، وهي الجناح العسكري للحركة الإسلامية.

وقالت حماس إن التحقيقات خلصت إلى أن الموساد الإسرائيلي مسؤول عن عملية الاغتيال، للانتقام من الزواري، الذي كان المشرف على مشروع إنتاج طائرات مسيرة، استخدمتها حماس في حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة عام 2014.

وحسب محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحماس، فإن عملية اغتيال الزواري جرى التحضير لها قبل عام ونصف العام من تنفيذها، ومرّت بـ3 مراحل، أولاها عام 2015، ونفذها شخصان وصلا إلى تونس بجوازي سفر بوسنيين، حسب ما نقلته وكالة معًا الإخبارية.

واتهمت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني الأربعاء، حركة حماس بتجنيد موظفين وأكاديميين عرب وفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، لتعزيز صواريخها، وطائراتها بدون طيار.

وزعمت الصحيفة أن حماس تجمع التبرعات وتوظف الناشطين وتبني العلاقات مع تركيا وإندونيسيا وتونس ولبنان وغيرها من الدول، وذلك كله من أجل تحقيق هدف واحد وهو تعزيز قدراتها العسكرية.

وحسب هآرتس فإن مقتل البطش، وعملية الاغتيال التي حدثت في تونس، ومحاولة القتل في لبنان، تعكس التغيير الكبير الذي حدث في محاولات التصدي لجهود حماس، وتؤكد أن هناك من يحاول احباط جهودها في تطوير أسلحتها.

ويرى طاهر النونو، القيادي في حركة حماس، أن الموساد يقوم بعمليات تستهدف العقول الفلسطينية، في خطط إرهابية لترويع النوابغ واخافتهم، مضيفا أن الموساد يعمل وفق خطة ممنهجة تستهدف كل فلسطيني ناجح.

وقال لمصراوي "حماس تحصر عملها في الأراضي المحتلة وليس لديها دور في الرد على تلك الاستهدافات".

ودعا القيادي الحمساوي الدول والمؤسسات الدولية لحماية هذه العقول وتوفير الحماية لها "فنحن كحركة ليست لدينا يد لنتحرك الا على المستوى الداخلي وليس في مثل تلك الأمور، ونأمل في توقف تلك العمليات."