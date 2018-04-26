وزير الدفاع الإسرائيلي: قادة حماس يرسلون الأطفال ليُقتلوا بدلاً منهم

القاهرة – (مصراوي):

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن حماس ترسل الأطفال والنساء ليكونوا دروعًا بشرية في مسيرات العودة المستمرة منذ الثلاثين من مارس الماضي.

وأضاف ليبرمان –في حوار أجراه مع صحيفة إيلاف- أن قادة حماس اختبأوا في غزة وأرسلوا الأطفال والنساء ليكونوا دروعًا بشرية وليقتلوا عوضًا عنهم "ويقولون إننا مجرمو حرب! هم المجرمون ودماء هؤلاء الضحايا يجب أن تلاحق ضمائرهم. لم ندعهم لقتالنا، ولا لمحاولات اختراق الحدود".

وأوضح ليبرمان أن إسرائيل تحاول أن تكون جاهزة لكل السيناريوهات المحتملة، لكنها بالطبع لا تخشى المواجهة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع مسيرات العودة التي تسببت في قتل وإصابة مئات الفلسطينيين، قال "خلال أيام الجمعة الأربعة الأخيرة تعاملنا مع التظاهرات والأحداث ومهازل حماس بشكل جيد وواجهنا الإرهاب".