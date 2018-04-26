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وزير الدفاع الإسرائيلي: "أبو مازن" قائد بوزن الريشة ولا يشبه السادات

03:53 م الخميس 26 أبريل 2018
وزير الدفاع الإسرائيلي: "أبو مازن" قائد بوزن الريشة ولا يشبه السادات

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

القاهرة - (مصراوي):

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بأنه "قائد بوزن الريشة"، ولا يُشبه الرئيس الراحل أنور السادات، أو رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحم بيجن عندما وقعا معاهدة السلام في عام 1979.

وقال ليبرمان –في حوار أجراه مع صحيفة إيلاف- إن الشعب والقيادة العامة اتحدا خلف الزعيمان في ذلك الوقت، مضيفًا "لم يكن هناك التفاف حول معاهدة السلام يشبه ما لمسناه حينها".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحل الثنائي أصبح غير واردًا اليوم، إنما المطلوب هو حل إقليمي، على حد قوله.

وشدد ليبرمان على دعمه حل الدولة اليهودية، مضيفًا "أي حل آخر غير مقبول في نظري. لقد سرنا لمدة ربع قرن في الطريق نفسه، ولم نبلغ أي نتيجة".

وأشار أن "هناك خلل في الوضع الحالي، وفي طريقة التفكير الحالية، وعلينا كسر هذه الدوامة، لا سيما في غياب أي امكانية للوصول إلى حل في إطار المفاوضات الثنائية".

محمود عباس السادات إسرائيل فلسطين أفيغدور ليبرمان مناحم بيجن معاهدة السلام

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