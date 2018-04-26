وزير الدفاع الإسرائيلي: الفلسطينيون منقسمون ويجب أن يُظهروا جدية أكبر

القاهرة - (مصراوي):

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن مشكلة الفلسطينيين أنهم منقسمين، وليسوا متحدين؛ موضحًا "هناك حماستان في غزة وفتح في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي –في حوار أجراه مع إيلاف- أنه كان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في يناير 2010، ألا أنها لم تجر في موعدها، "ما يطرح مسألة الشرعية السياسية"، على حد قوله.

واستطرد متسائلاً "إن وقع أبو مازن باسم الفلسطينيين، فهل توقيعه شرعي أم غير شرعي؟ وماذا عن المجلس الوطني الفلسطيني، بعدما أجلت الانتخابات لمدة ثمانية أعوام؟".

وأكد ليبرمان، أن الفلسطينيون منقسمون، ويتعين عليهم أن يظهروا جدية أكبر، وأن يجروا انتخابات تقود لاختيار من يمثلهم بشكل جيد.

وحمّل ليبرمان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية سقوط ضحايا في غزة، قائلاً إن "حماس تستخدم الأطفال والنساء دروعًا بشرية”، محملاً هذه الحركة مسؤولية سقوط عدد من الضحايا خلال الأسابيع الأخيرة.

وتخوض غزة معركة شرسة ضد الاحتلال، بدأتها منذ 30 مارس الموافق ليوم الأرض الفلسطيني، إذ بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" الفلسطينية، للتذكير بتهجيرهم من أراضيهم التي أخرجهم منها الاحتلال قبل سبعون عامًا.