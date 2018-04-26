برلمان أرمينيا ينتخب رئيس وزراء جديد في الاول من مايو

يريفان - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن البرلمان في أرمينيا سيقوم بانتخاب رئيس وزراء جديد، في الأول من أيار/مايو المقبل، بعد أن استقال سيرج ساركيسيان بصورة مفاجئة من منصبه هذا الاسبوع، وسط احتجاجات في الشوارع.

ومن المحتمل أن يكون زعيم الحركة الاحتجاجية وعضو البرلمان نيكول باشينيان، الذى يمثل حزبه ذى التوجه الليبرالي أقلية فى البرلمان ، مرشحا لشغل المنصب.

وذكرت وكالة أنباء "أرمن برس" الرسمية أن باشينيان دعا أنصاره إلى التوقف مؤقتا عن إغلاق الطرق في العاصمة، يريفان، في الوقت الذي تحاول فيه المعارضة التفاوض مع قيادة البلاد.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن وزير الخارجية الارميني، ادوارد نالبانديان، توجه إلى موسكو أمس الاربعاء من أجل إجراء مشاورات هناك.

وتعتبر روسيا حليفا وثيقا لأرمينيا، الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقدم ساركيسيان - الذي شغل من قبل منصب رئيس البلاد لعشر سنوات حتى انتهاء فترة ولايته هذا الشهر - استقالته في وقت سابق الأسبوع الجاري، بعد خروج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع للاعراب عن احتجاجهم.

وقبل ان يتولى ساركيسيان منصب رئيس الوزراء تم تعديل الدستور لمنح المنصب مزيدا من السلطات وهو ما أثار احتجاج زعماء المعارضة.