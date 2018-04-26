ملك البحرين يلغي عقوبة الإعدام بحق 4 أشخاص في قضية إرهاب

المنامة - (د ب أ):

ألغى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا بالتخطيط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين.

ونقلت وكالة أنباء ( بنا) البحرينية اليوم الخميس عن رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي دكتور يوسف راشد فليفل قوله إن الملك حمد بن عيسى قد صادق على حكم محكمة التمييز العسكرية الصادر أمس الاربعاء في قضية إرهاب بتخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.

وعبر ذوو المحكوم عليهم عن تقديرهم وشكرهم لملك البلاد على تخفيفه العقوبة.

وأيدت محكمة عسكرية في البحرين أمس حكما بالإعدام على أربعة أشخاص في قضية التخطيط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين.

وقضت محكمة التمييز العسكرية، في جلستها، بتأييد عقوبة السجن 5 سنوات على سبعة أخرين في نفس القضية.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية العليا أيدت في فبراير الماضي حكم الإعدام بحق المتهمين الأربعة، وخفضت حكم السجن على سبعة متهمين من سبع سنوات إلى خمس.

ويحاكم في القضية 18 شخصا صدر الحكم حضوريا على 11 متهما وبراءة خمسة ، وحكم غيابيا بالإعدام على اثنين آخرين.