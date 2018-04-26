الصليب الأحمر يتلقى طلبات للكشف عن مصير ألاف المفقودين في سوريا

جنيف - أ ش أ

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أنها تلقت طلبات للكشف عن مصير نحو 13 ألف شخص مفقود في سوريا خلال الـ6 أشهر الماضية.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير - وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية - "إن طلبات البحث عن مفقودين جاءت من جميع أنحاء سوريا ومن دول جوارها ومن أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى"، مضيفا: "أن الصليب الأحمر لم يحقق سوي نجاحا محدودا للغاية حتى الآن في لم شمل أفراد تلك الأسر".

وكان ماورير قد أكد - في وقت سابق - أن الصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري تمكن من الوصول إلى عدد هائل من الأشخاص الذين نزحوا وهم بحاجة إلى المساعدة، لافتا إلى أن الوضع في الغوطة الشرقية وبعض مناطق الشمال والجنوب السوري يمثل عائقا أمام إيصال المساعدات إلى عشرات الآلاف من الأشخاص.