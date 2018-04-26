برلماني عراقي ينفي استبدال منصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان بين السنة والكرد

بغداد - أ ش أ

نفى النائب عن التحالف الكردستاني العراقي محمد عثمان، اليوم الخميس، وجود اتفاق حول تولي المكون الكردي منصب رئاسة البرلمان مقابل تسليم منصب رئاسة الجمهورية إلى المكون السني بالدورة المقبلة.

وقال عثمان -وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه لا توجد أي اتفاقات بين الأحزاب الكردية وباقي الأطراف السياسية حول استبدال منصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان بين المكونين الكردي والسني بالدورة المقبلة ، مشيرا إلى أن الكتل الكردستانية لم تتفق أو تطرح هذا الأمر بشكل رسمي فيما بينها ضمن المناقشات والاجتماعات التي تجري.

وكان الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق النائب جاسم محمد جعفر البياتي قد كشف -في وقت سابق، عن حراك سياسي يجري لإيجاد تغيير يُتفق عليه يتضمن ترشيح شخصية كردية لاستلام رئاسة مجلس النواب وشخصية من السنة لاستلام رئاسة الجمهورية.