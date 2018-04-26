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إسرائيل تعترف بتحطم طائرة مسيّرة لها في لبنان

12:12 م الخميس 26 أبريل 2018
إسرائيل تعترف بتحطم طائرة مسيّرة لها في لبنان

ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

أقر الجيش الإسرائيلي بتحطم طائرة مسيرة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية في أجواء الساحل اللبناني، وسقوطها على الأراضي اللبنانية، حسب موقع "واللا" العبري.

وذكر الموقع العبري، أن تحطم الطائرة الإسرائيلية نجم عن خلل فني دون الإفصاح عن طبيعة الخلل، مؤكدا أنه لا خطر على تسرب المعلومات من الطائرة.

وحسب الموقع، قام سلاح البحرية الإسرائيلي فور الحادث بجمع حطام الطائرة لفحصه لدى الجهات التكنولوجية المختص في سلاح البحرية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت الشهر الماضي بتحطم طائرة إسرائيلية استخدمت للتجسس فوق قريتي بيت ياحون وبرعشيت اللبنانيتين.

وبعد سقوط الطائرة المسيرة، قامت مروحية إسرائيلية بقصف حطامها الذي انتثر على الأراضي اللبنانية.

بدوره، أكد الجيش اللبناني لوسائل الإعلام، أنه أرسل طاقما من المختصين إلى موقع حطام الطائرة، التي تبين أنها كانت تحمل 4 صواريخ لم تنفجر، وقام خبراء متفجراته بإبطال مفعولها.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل تحطم طائرة لبنان

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