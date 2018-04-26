9 مساعدين بارزين يرافقون زعيم كوريا الشمالية للقمة التاريخية

كيم جونغ أون ومون جاي إن

القاهرة - مصراوي:

ذكرت تقارير إعلامية أن 9 مساعدين رئيسين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون سيرافقونه في سفره إلى قرية الحدود المشتركة بين الكوريتين" بانمونجوم " للقاء القمة التاريخي يوم غد الجمعة - وفق لسكاي نيوز.

ويشمل الوفد المرافق للزعيم كيم ، مسئولين كبار في الحزب والجيش والحكومة منهم كيم يونغ-نام الرئيس الفخري للدولة وكيم يو-جونغ شقيقة كيم الصغرى وفقا لما ذكره رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي إم جونغ-سيوك في تنوير صحفي .

كما يشمل الوفد كيم يونغ-تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لشؤون الكوريتين وتشوي هوي نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الرياضة الوطنية وري سو-يونغ نائب رئيس الحزب للشؤون الدولية ولي ميونغ-سو القائد العام للجيش الشعبي وبارك يونغ-سيك وزير القوات المسلحة ولي يونغ-هو وزير الخارجية وري سون-كوان رئيس لجنة السلام وإعادة التوحيد الوطنية، الجهاز الشمالي المسئول عن شئون الكوريتين.

بينما يشمل الوفد الجنوبي إم جونغ-سيوك، رئيس سكرتارية الرئاسة وجونغ إي-يونغ كبير مستشاري الأمن الوطني وسو هون رئيس الاستخبارات الوطنية ، جو ميونغ-غيون وزير الوحدة، وسونغ يونغ-مو، وزير الدفاع وكانغ كيونغ-هوا، وزيرة الخارجية وجونغ كيونغ-دو، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة.