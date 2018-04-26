تحديد موعد "المصافحة التاريخية" في قمة الكوريتين

القاهرة - مصراوي:

تحدثت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية عن تحديد موعد المصافحة بين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، خلال القمة التاريخية التي تعقد، الجمعة.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية أن المصافحة بين الرجلين ستكون في تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، في الخط الفاصل العسكري في قرية الهدنة الحدودية "بانمونغوم".

ومن المقرر أن يعبر الزعيم كيم الخط الفاصل العسكري في "بانمونغوم" صباح الجمعة، ويستقبله الرئيس مون في الخط الفاصل العسكري أمام غرفة الاجتماعات للجنة الهدنة العسكرية.

وسينتقل الزعيم والرئيس سيرا على الأقدام إلى ساحة "بانمونغوم"، التي ستعقد فيها مراسم الترحيب الرسمي، ويستعرضان حرس الشرف هناك في غضون الساعة 9:40 صباحا.

ومن ثم ينتقلان إلى "بيت السلام"، الذي تعقد فيه محادثات القمة، ويوقع الزعيم كيم على دفتر الزوار، ويلتقط مع الرئيس مون صورة تذكارية. وستبدأ محادثات القمة في الساعة 10:30 صباحا.

وسيتناول الزعيم والرئيس الغداء بشكل منفصل، تعقبه فترة استراحة بعد الجلسة الصباحية.