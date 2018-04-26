استطلاع: أغلبية الألمان يتوقعون تزايد تدهور علاقة بلادهم مع أمريكا

برلين - (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الألمان يخشون تزايد تدهور علاقة بلادهم بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب.

وحسب الاستطلاع فإن أكثر من ثلثي المستطلعة آراؤهم توقعوا أن تكون هذه العلاقات أقرب للتدهور (3ر47%) أو أن تتدهور بوضوح (8ر20%).

وتوقع 7ر5% فقط ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد سيفي المتخصص بتكليف من مجموعة فونكه الإعلامية أن تكون هذه العلاقة أقرب للتحسن في حين توقع نحو خمس المستطلعة آراؤهم (6ر21) ألا يحدث تغيير على هذه العلاقات.

وكان ناخبو حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي أكثر من تعامل مع هذه العلاقات بشكل انتقادي حيث تبين أن 9ر81% من ناخبي حزب الخضر و 5ر78% من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتوقعون أن تزداد هذه العلاقات ترديا.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستسافر للولايات المتحدة اليوم الخميس في ثاني زيارة لها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب حكم أمريكا.

ومن المتوقع أن تتطرق ميركل خلال لقائها مع ترامب للنزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا وكذلك الأزمة في سورية والاتفاق النووي مع إيران.

وزارت ميركل ترامب لأول مرة في مارس من العام الماضي.