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السلطة الفلسطينية تندد بإغلاق الجيش الإسرائيلي مقر جامعة في الضفة الغربية

09:55 ص الخميس 26 أبريل 2018
السلطة الفلسطينية تندد بإغلاق الجيش الإسرائيلي مقر جامعة في الضفة الغربية

ارشيفية

رام الله (د ب أ)

نددت وزارة التربية والتعليم العالي في السلطة الفلسطينية بإغلاق الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس البوابات الرئيسية لجامعة محلية في الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن إغلاق قوات الجيش بوابات جامعة "فلسطين التقنية فرع العروب" في الخليل "تطور خطير على صعيد الاستهداف والتحريض الإسرائيلي المتواصل ضد التعليم الفلسطيني".

وأضاف البيان "أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم اقتحام المؤسسات التعليمية وتدنيسها، كما تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة".

وجدد بيان الوزارة دعوة كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية إلى "فضح انتهاكات الاحتلال والعمل بقوة للجمها".

وبحسب مصادر فلسطينية، أصيب عدد من طلبة جامعة فلسطين التقنية بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع خلال محاولتهم الدخول للجامعة بعد إغلاق قوات إسرائيلية مداخلها.

وذكر مسؤولون في الجامعة أن تلك القوات منعت الطلبة والهيئة التدريسية من الدخول للجامعة وأغلقت كافة مداخلها.

السلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية جامعة فلسطين القدس المحتلة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

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