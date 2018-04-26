مظاهرات جماهير يوفنتوس والخطر على روما أبرزعناوين الصحف الإيطالية

روما - (أ ش أ:

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس بمظاهرات جماهير يوفنتوس بعد الهزيمة من نابولى وتقلص الفارق فى الصدارة إلى نقطة واحدة والخطر الذى يحدق بفريق روما بعد اشتباكات جماهيره مع جماهير ليفربول قبل لقاء الفريقين مساء الثلاثاء فى ذهاب قبل نهائي دورى الابطال الاوروبى لكرة القدم.

وأبرزت صجيفة لاجازيتا ديلو سبورت مظاهرات جماهير يوفنتوس أمام المركز التدريبي للفريق، وكتبت:"توتر في بيت البيانكونيري، نشوة في نابولي بعد الفوز الأخير في تورينو".

وكذلك اهتمت بتغطية الأحداث التي وقعت قبل لقاء ليفربول وروما في ملعب الإنفيلد، والاشتباكات التي دارت بين جمهور الفريقين، وكتبت: "كمين ليفربول، مشجع لليفربول دخل في غيبوبة، الاتحاد الأوروبي وعقوبات متوقعة على روما: اعتقال بعض المشجعين، وإمكانية إيقاف روما عن النشاط في سوق الانتقالات".

وكتبت "كوريري ديللو سبورت" عن الأحداث التي وقعت في ليفربول: "صدمة لروما، مشجع أيرلندي لليفربول دخل في غيبوبة، اعتقال اثنين من مشجعي روما للاشتباه في محاولة قتل المشجع، والاتحاد الأوروبي ربما يقرر توقيع عقوبة شديدة على النادي الإيطالي".

بينما أبرزت استعدادت مدينة نابولي للمرحلة القادمة الحاسمة من البطولة: "الهدف هو تجاوز يوفنتوس، هذا هو الهدف الوحيد الذي يعمل لأجله نابولي، مراسلنا هناك يؤكد على العمل الكبير لفريق البارتينوبي لاستهداف لقب الاسكوديتو".

ومن جانبها أعلنت صحيفة "توتو سبورت" نتيجة استفتائها عن مستقبل أليجري مدرب يوفنتوس، وكتبت: "صدمة لأليجري، 53% من المشجعين لا يدعمون استمراره كمدرب ليوفنتوس، والحلم عند المشجعين هو استقدام المدرب الألماني يورجن كلوب، ولكن الأسماء الأكثر واقعية هى إنزاجي "لاتسيو" وبوكيتينو "توتنهام".