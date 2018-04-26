الحزب الحاكم في أرمينيا: مستعدون للحوار دون شروط مسبقة

يريفان - (أ ش أ):

أعلن الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا اليوم الخميس استعداده للحوار مع أي طرف حول أي موضوع دون شروط مسبقة، وذلك ردا على مطالبة المحتجين بـ"استسلام" الحزب الجمهوري وتشكيل حكومة مؤقتة.

وقال الحزب - في بيان عقب اجتماع جمع كتلته البرلمانية مع القائم بأعمال رئيس الوزراء كارن كارابيتيان، والرئيس السابق وزعيم الحزب سيرج ساركسيان، وفقا لقناة (روسيا اليوم) -"إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على بحث مسألة تغيير رئيس الحزب، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 وترأسه سركيسيان عام 2007".

ومن جانبه، أعرب زعيم حملة الاحتجاجات في البلاد نيكول باشينيان عن استعداد المعارضة لبحث تشكيل حكومة مؤقتة مع قوى سياسية أخرى، وذلك بعد تأكيده أن الشرط الوحيد الذي يطرحه المحتجون لتسوية الأزمة السياسية الراهنة هو "استسلام" الحزب الجمهوري الحاكم "دون أي شروط مسبقة".

وتشهد أرمينيا منذ أسبوعين تقريبا، حملة احتجاجات شعبية ضد سركيسيان، أجبرته على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في 23 أبريل، بعد أيام من انتخاب البرلمان له في هذا المنصب.