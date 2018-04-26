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الرئيس الروماني يتوجه إلى عمله بالدراجة

08:43 ص الخميس 26 أبريل 2018
الرئيس الروماني يتوجه إلى عمله بالدراجة

الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس

بوخارست - (أ ش أ):

رصد مصور يعمل بصحيفة رومانية الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس وهو يركب الدراجة متوجها إلى عمله صباح أمس الأربعاء، حيث اختار الذهاب من مقره الرسمي إلى قصر الرئاسة "كوتروجيني" بالدراجة الهوائية.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن الرئيس كان قد قام بنزهة بالدراجة أيضا أمس الأول الثلاثاء في حديقة هيريستراو بالعاصمة بوخارست، بعدها توقف لفترة قصيرة عند قصر الرئاسة حيث التقى بالصحفيين وتحدث معهم بشأن العديد من الموضوعات منها النزاع القائم بين الحكومة والبنك الوطني " بي أن أر" و مشكلة الازدحام المروري الخانق في بوخارست.

ونوه الموقع بأن يوهانيس يعتبر رئيسا نشطا حيث يهوى أيضا رياضة التزلج ، ويفضل ممارسة هذه الهواية في الجزء الجنوبي من مقاطعة ألبا بوسط رومانيا، وخلال الشتاء الماضي شوهد هناك عدة مرات.

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الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قصر الرئاسة كوتروجيني

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