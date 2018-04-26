روسيا تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعارعن بعد

موسكو - (أ ش أ):

أكدت مصادر في وكالة "روسكوسموس" أن روسيا تعتزم إطلاق قمر اصطناعي جديد من سلسلة أقمار "Elektro–L" المخصصة للمراقبة والاستشعار عن بعد.

وقال نائب المدير العام للوكالة ميخائيل خايلوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس : "كانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت سابقا أن إطلاق القمر الثالث من سلسلة Elektro–L سيؤجل حتى العام المقبل، لكن الإطلاق سيكون قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف المسؤول: "لقد اجتمعت مع الهيئات المشرفة على تصنيع هذا القمر والتأكد من جاهزيته، ومن المفترض أن يكتمل العمل على تطويره في أكتوبر المقبل، ليطلق إلى الفضاء أواخر العام الجاري".