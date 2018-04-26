روسيا: تصرف واشنطن بممتلكاتنا الدبلوماسية يتجاوز حدود المعقول

موسكو - (أ ش أ):

اعتبر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن ممارسات واشنطن تجاه الممتلكات الدبلوماسية الروسية على الأراضي الأمريكية، "لا سابقة لها في العلاقات الدولية".

وقال ريابكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن "هذا أمر لا سابق له، لا في علاقاتنا مع الولايات المتحدة، ولا في منظومة العلاقات الدولية كلها. الزملاء في واشنطن تخطوا الخط الأحمر وتجاوزوا حدود المعقول. إنهم يحاولون بسلوكهم أن يخلقوا واقعا لا يمكن القبول به".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وصفت في وقت سابق اقتحام السلطات الأمريكية لمبنى القنصلية الروسية في مدينة سياتل بأنه "اعتداء حكومي".

وكتبت زاخاروفا، في صفحتها على موقع "فيس بوك"، أن "السلطات الأمريكية بدأت بالاستيلاء على المباني التابعة للقنصلية العامة الروسية في سياتل. وهي فرجة نادرة، أي اعتداء حكومي للاستيلاء (على المباني)!".

يذكر أن ممثلي السلطات الأمريكية دخلوا في وقت سابق مجمع مباني القنصلية العامة الروسية في سياتل بعد مغادرة الدبلوماسيين الروس أمس الأول الثلاثاء.