توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الأوروبية اليوم

فرانكفورت - (د ب أ):

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري اليوم الخميس لمراجعة السياسة النقدية في ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة مع دراسة الخطوات التالية له مواجهة حالة الغموض التي تحيط بالآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو ومخاطر التوترات التجارية العالمية.

يتوقع المحللون إبقاء المجلس الذي يضم 25 عضوا على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها القريبة من صفر في المئة، في حين سيبقي على برنامج شراء السندات عند مستوى 30 مليار يورو (37 مليار دولار) شهريا.

في الوقت نفسه، من المحتمل أن يمهد اجتماع المجلس اليوم الطريق أمام إعلان البنك المركزي إعادة التفكير في استراتيجية السياسة النقدية الحالية خلال اجتماعه المقبل المقرر مطلع حزيران/يونيو المقبل، حيث سيعلن خلاله البنك على توقعاته الجديدة للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وكتب بنك مورجان ستانلي في مذكرة لعملائه يقول "نتوقع أن تأتي التغييرات بعد اجتماع يونيو حيث سيكون من المحتمل أن يشير البنك المركزي الأوروبي إلى إنهاء برنامج التخفيف الكمي (شراء السندات) في الربع الأخير من العام الحالي".

في الوقت نفسه لا يتوقع المحللون زيادة أسعار الفائدة الأوروبية قبل منتصف 2019.