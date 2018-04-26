9 مساعدين بارزين يرافقون زعيم كوريا الشمالية للقمة التاريخية

بيونج يانج - (أ ش أ):

ذكرت تقارير إعلامية أن 9 مساعدين رئيسيين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيرافقونه في سفره إلى قرية الحدود المشتركة بين الكوريتين" بانمونجوم " للقاء القمة التاريخي بين الكوريتين يوم غد الجمعة.

ويشمل الوفد المرافق للزعيم كيم، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، مسئولين كبار بالحزب الحاكم والجيش والحكومة منهم كيم يونج نام الرئيس الفخري للدولة وكيم يو جونج شقيقة كيم الصغرى وفقا لما ذكره رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي إم جونج سيوك في تنوير صحفي .

كما يضم الوفد كيم يونج تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لشؤون الكوريتين وتشوي هوي نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الرياضة الوطنية وري سو يونج نائب رئيس الحزب للشؤون الدولية ولي ميونج سو القائد العام للجيش الشعبي وبارك يونج سيك وزير القوات المسلحة ولي يونج هو وزير الخارجية وري سون كوان رئيس لجنة السلام وإعادة التوحيد الوطنية، الجهاز الشمالي المسئول عن شئون الكوريتين.

بينما يضم الوفد الكوري الجنوبي - حسب هذه التقارير الإعلامية - إم جونج سيوك، رئيس سكرتارية الرئاسة وجونج إي-يونج كبير مستشاري الأمن الوطني وسو هون رئيس الاستخبارات الوطنية ، جو ميونج جيون وزير الوحدة، وسونج يونج مو، وزير الدفاع وكانج كيونج هوا، وزيرة الخارجية وجونج كيونج دو، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة.